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وزارة الدفاع الروسية: مسلحو حلب يتعرضون لخسائر ويتراجعون لمواقعهم الأصلية

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وزارة الدفاع الروسية: مسلحو حلب يتعرضون لخسائر ويتراجعون لمواقعهم الأصلية وزارة الدفاع الروسية: مسلحو حلب يتعرضون لخسائر ويتراجعون لمواقعهم الأصلية
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن المسلحين تكبدوا خسائر وتراجعوا إلى مواقعهم الأصلية، أثناء محاولتهم للاستيلاء على مربع الزهراء فى مدينة حلب السورية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن بيان لوزارة الدفاع الروسية مساء أمس الأربعاء، قوله إن "الجماعات المسلحة التى تعتبر نفسها معارضة، جنبا إلى جنب مع المسلحين من" جبهة النصرة "، قاموا بمحاولة للهجوم من أجل الاستيلاء على مربع الزهراء. وبعد أن تعرضوا لخسائر خلال المعركة، انسحب المقاتلون إلى مواقعهم الأصلية".

وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف أعلن أن القوات الحكومية السورية تسيطر على جزء كبير من محافظة حلب، إلا أن الوضع معقد هناك، مشيرا إلى أن "نظام التهدئة" فى حلب يمكن أن يصبح تمهيدا للوقف الكامل للأعمال القتالية.

وأضاف كوناشينكوف أن "الوضع فى حلب صعب ومعقد.. إلا أن القوات الحكومية تسيطر على جزء كبير من المحافظة. وجزء يقع تحت سيطرة "جبهة النصرة"، وجزء يخضع لسيطرة ما يسمى بالمعارضة".

وأكد اللواء الروسى أنه سجلت حالات عدة اضطرت فيها الفصائل المسلحة التى تسمى نفسها بالمعارضة للوقوف تحت راية "جبهة النصرة".

وتابع، "هذه الحقائق موجودة. نحن نعلم بها، والزملاء الأمريكيون من مركز التنسيق فى عمان يعلمون بذلك، لقد أخبرناهم".
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