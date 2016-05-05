كمال درويش "يفجر كارثة": النجاح فى انتخابات الجبلاية بـ"الرشوة"

فجر الدكتور كمال درويش، رئيس الزمالك الأسبق، "كارثة" فى المنظومة الرياضية، بعد أن أكد أنه عندما سعى سابقاً لخوض انتخابات اتحاد الكرة، وجد صعوبة شديدة بسبب الجمعية العمومية، التى تشترط الحصول على أموال "رشوة" مقابل التصويت للمرشح.

قال درويش، خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة": "الجمعية العمومية صعبة جداً، لأنها بتطلب أموال، وبتقولك هتدفع كام، وبأكد أن اللى كسب لازم يكون دفع.. ووصلت التسعيرة عندما قررت خوض الانتخابات لـ 60 ألف جنيه لكل نادً. وأنا رفضت الأمر، وعلشان كده عمر الكرة ما هتتغير فى مصر".

أضاف كمال درويش، أنه يجب على الدولة الاعتناء بالأندية الصغيرة، التى تسعى للحصول على الأموال بأى شكل من أجل الانفاق على فرقها الرياضية، خاصة اننا فى ظل نظام احتراف، ومازالت تلك الأندية تعانى من الفقر".

استطرد رئيس الزمالك الأسبق، أنه بداية من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" حتى الاتحاد المصرى، غارق فى الفساد الإدارى والمالى.

أوضح درويش، أن نادى الزمالك يعانى من عدم وجود كوادر تدافع عنه داخل الإتحاد الأفريقى والجبلاية، مشيراً إلى أنه عندما قرر خوض الانتخابات فوجئ بتخلى الزملكاوية عنه.

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