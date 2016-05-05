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منصور بن زايد وإلياس المر يبحثان التعاون في مكافحة الجريمة

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منصور بن زايد وإلياس المر يبحثان التعاون في مكافحة الجريمة منصور بن زايد وإلياس المر يبحثان التعاون في مكافحة الجريمة

استقبــل سمــو الشيــخ منصــور بــن زايد آل نهيان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شـؤون الرئاســــة، فــي مكتــب سمــوه بقصــر الرئاســة، إليــاس ميشــال المــر، رئيــس مجلــس إدارة مؤسسة الإنتربول، وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز وتطوير التعاون بين الجهات المعنية في الدولة ومؤسسة الإنتربول بشأن قضايا مكافحة الجريمة بأنواعها كافة.

إشادة

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيــان بتوقــيع الإعــلان المشــترك بيــن وزارة الداخليـة ومؤســسة الإنتربــول المنبثقة عن منظمة «الإنتربول» الدوليــة بشــأن استضافــة الإمــارات لمقــر المركز العالمي لـ«مؤسسة الإنتربول» فــي أبوظبــي، مؤكــداً سمــوه حــرص دولــة الإمــارات علــى تعزيــز التعــاون والتنســيق في مجال مكافحة الجرائم كافة.

حضر اللقاء حمد سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية لبنان.

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