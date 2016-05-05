بالفيديو: مصطفى شعبان يرسم البسمة بـ تريلر "أبو البنات"

الأطفال في الدراما العربية أحد أهم عناصر الكوميديا، وغالبا ما تمثل المفارقة بين مواقف الأباء والأبناء الوسيلة المثلى لصناع "السينما النظيفة"، وهذا ما فعله النجم مصطفى شعبان الذي كرر فكرة تعدد الزوجات في مواسم رمضان السابقة، فقرر أن يحمل فى موسم رمضان 2016 لقب "أبو البنات"، ولكنه سيواجه أزمة كبرى مع جمهوره بخصوص مشاركة الراقصة المثيرة "صافينار" في تربية بناته!!

الاعلان التشويقي الأول يمر وكأنك رأيته سابقاً في أفلام الخالدة فيروز مع أنور وجدي، وكل تجارب الأطفال في السينما حتى فيلم "الخالة دودي"، مع اضافة ملامح الصراع بين الكبار في قصة مثيرة ستجمع مصطفى شعبان بمنافسه اللدود صلاح عبد الله، ويشاركهما البطولة، علا غانم وإدوارد وعبد الرحمن أبو زهرة وهشام إسماعيل والراقصة صافينار وعماد زيادة والمغربية سميرة مقرون ومطرب المهرجانات غاندي.

المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويغني التتر الملحن الشهير عمرو مصطفى، وسيعرض حصريا على قناة MBC مصر.

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