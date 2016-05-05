أخبار عاجلة

الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مايا دياب.... ترد بحذائها على الكارهين

Google+ Print

الأربعاء 04-05-2016 23:53

تعكف الفنانة مايا دياب على نشر صور لأحذيتها، للتعبير عن مواقفها وما يدور في خلدها.

فبعد أن نشرت قبل نحو 4 أيام صورة لحذائها المصمم على شكل ثمرة الأناناس وعلقت تحتها" لا أحد في حذائي"، ما لبثت أن نشرت على مدار اليومين الماضيين، صورة لحذاء آخر يتميز بربطاتها الطويلة التي تصل الى أعلى فخذها ويكشف عن ساقيها العاريتين، وعلقت تحتها في اليوم الأول" صندلي الذي لا نهاية له من توقيع dsquared 2 " ولكن بعض التعليقات السلبية والتي لا تخلو من الكلام البذيء على الصورة جعلتها تعيد نشرها في اليوم التالي وتعلّق "هذه الصور موجّهة للعقول المريضة وللكارهين".

ولكن التعليقات في المرة الثانية لم تكن أفضل من المرة الثانية، وحظيت مايا بالمزيد من الإنتقادات السلبية التي لا يمكن نشرها، نظراً لتجاوزها لحدود الأدب واللياقة والإحترام.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي