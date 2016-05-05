مايا دياب.... ترد بحذائها على الكارهين

تعكف الفنانة مايا دياب على نشر صور لأحذيتها، للتعبير عن مواقفها وما يدور في خلدها.

فبعد أن نشرت قبل نحو 4 أيام صورة لحذائها المصمم على شكل ثمرة الأناناس وعلقت تحتها" لا أحد في حذائي"، ما لبثت أن نشرت على مدار اليومين الماضيين، صورة لحذاء آخر يتميز بربطاتها الطويلة التي تصل الى أعلى فخذها ويكشف عن ساقيها العاريتين، وعلقت تحتها في اليوم الأول" صندلي الذي لا نهاية له من توقيع dsquared 2 " ولكن بعض التعليقات السلبية والتي لا تخلو من الكلام البذيء على الصورة جعلتها تعيد نشرها في اليوم التالي وتعلّق "هذه الصور موجّهة للعقول المريضة وللكارهين".

ولكن التعليقات في المرة الثانية لم تكن أفضل من المرة الثانية، وحظيت مايا بالمزيد من الإنتقادات السلبية التي لا يمكن نشرها، نظراً لتجاوزها لحدود الأدب واللياقة والإحترام.

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