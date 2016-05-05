"نص يوم" إلى تونس والجديد تعرضه في رمضان
الخميس 05-05-2016 00:01
ينتهي اليوم الاربعاء تصوير مسلسل " نص يوم " في لبنان ، حيث سينتقل بعدها فريق عمل المسلسل لمدة عشرة أيام للتصوير في مناطق جذابه عدة، وبعضها يتم التصوير فيه للمرة الأولى.
مسلسل "نص يوم" من بطولة تيم حسن ونادين نسيب نجيم ، تأليف باسم سلكا وإخراج سامر البرقاوي إنتاج شركة صبّاح للإعلام .
كما بات مقرراًعرض"نص يوم" في رمضان المقبل على محطة الجديد في لبنان وعدد من المحطات العربية التي سوف يعلن عنها لاحقاً.
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