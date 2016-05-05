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تكريم فنان العرب محمد عبده بالمغرب

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الخميس 05-05-2016 00:21

يكرم مهرجان "ليالي الأنس" في العاشر من شهر مايو(آيار) الجاري بمسرح محمد الخامس فنان العرب محمد عبده في حفل فني كبير.

وقال إبراهيم بركات مدير المهرجان في حديثه ل "سيدتي-نت" أن التكريم سيشمل أيضا الموسيقار والمطرب عبد الوهاب الدكالي عميد الأغنية المغربية في سهرة "ليالي الأنس" التي سيحضرها إلى جانبهما رفقاء دربيهما الذين سيتم تكريمهم بدورهم في هذه السهرة، حيث سيحل كل من الشاعر السعودي الأمير بدر بن عبد المحسن والدكتور والشاعر عبد العزيز محي الدين خوجة سفير المملكة العربية ضيفين على المهرجان ومن الجانب المغربي –يضيف إبراهيم بركات ل "سيدتي-نت"- سيكون المطرب عبد الوهاب الدكالي مرفوقا برفيق دربه الشاعر عمر التلباني.

وحول الغاية من مهرجان "ليالي الأنس" أوضح إبراهيم بركات بأن حفل التكريم هو عربون وفاء وتقدير لهرمين كانا دوما حماة للأغنية الطربية في زمن الأغنية السريعة ، وتكريمهما هو تكريم للأغنية الأصيلة و الراقية، وبالتالي فالهدف يقول مدير المهرجان إبراهيم بركات هو ترسيخ العلاقة بين الفنانين المغاربة والعرب.

يشار إلى أن سهرة "ليالي الأنس" في نسختها الثانية ستنظم بدعم من وزارة الثقافة، ومؤسسة مسرح محمد الخامس والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ويشارك في إحيائها كل من:

فؤاد الزبادي، إبراهيم بركات، رشيدة طلال، فؤاد طرب وريم عمر والعزف للأوركسترا السيمفونية للموسيقى الأصيلة برئاسة عز الدين منتصر.

 

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سيدتي

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