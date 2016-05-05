اديل تعبر عن إعجابها بألبوم بيونسيه بطريقة مميزة

عبرت النجمة العالمية أديل Adele عن إعجابها الشديد بألبوم المغنية الأمريكية بيونسيه Beyonce بطريقة مختلفة ومميزة، ونشرت صورة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام" بجانب بوستر الألبوم الجديد الذي يحمل اسم "Lemonade" وعانقته بتأثر كبير وحب وإعجاب.

وعلقت أديل البالغة من العمر 27 عاماً على الصورة قائلة: "أنا لم أتأخر عمداً في تعليقي على ألبوم زميلتي وشقيقتي بيونسيه الذي حمل اسم Lemonade، ولكني عاجزة عن الكلام حقيقةً، من أين ابدأ الكلام، عن موهبتها أم جمالها أم أخلاقها، أنا حقيقةً أقدرها كثيراً فهي مصدر إلهام لي، وهذا الألبوم أكثر من رائع".

يشار الى أن بيونسيه طرحت بشكل مفاجئ ألبومها "Lemonade" مع كليب الأغنية عبر برنامج "One Or Special" الذي يعرض على شبكة "HBO".