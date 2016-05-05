كلية الطب بجامعة قناة السويس تنظم المؤتمر السنوى لقسم الأمراض الجلدية 8 مايو

ينظم قسم الأمراض الجلدية و التناسلية و الذكورة، بكلية الطب بجامعة قناة السويس، مؤتمره السنوى بالاشتراك مع الجمعية المصرية لأمراض الجلدية و التناسلية و الخصوبة بمنطقة القناة و سيناء، وذلك يوم السبت 8 مايو الجارى ، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، و الدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب البشرى .

ويرأس المؤتمر الدكتورة منى عطوة ،رئيس قسم الأمراض الجلدية، ورئيس الجمعية الدكتور مصطفى عيادة، و مقرر المؤتمر الدكتورة آمال حسين، وسكرتير المؤتمر الدكتور رشاد محمود.

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