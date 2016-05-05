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محمود مسلم عن أزمة الداخلية والصحفيين: جميع الأطراف سيدفعون الثمن

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محمود مسلم عن أزمة الداخلية والصحفيين: جميع الأطراف سيدفعون الثمن محمود مسلم عن أزمة الداخلية والصحفيين: جميع الأطراف سيدفعون الثمن
قال محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن جميعنا خاسر والدولة المصرية بكل سلطاتها بما فيهم الرئاسة والصحافة والحكومة والبرلمان يدفعون الثمن والمشكلة طفت على السطح واضطررنا لها".

وأضاف "مسلم" فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " المذاع عبر فضائية "النهار"، : "الأزمة كشف سوء تقدير للموقف من قبل أجهزة الدولة، وألوم النقابة فى بعض المواقف ولا أجد أى وقت للمحاسبة، فهناك خلل وتيار سياسى أخذ النقابة بعيداً عن دورها النقابى".

وأعرب عن رفضه الهجوم وتأجيج المشاعر ضد الصحفيين، قائلاً :"من يلعب بالنار مخطأ وسيدفع الثمن".

-شباب الصحفيين لعمومية النقابة: مسارنا واحد.. ويؤكدون: الداخلية أصبحت فوق القانون.. وإقالة وزيرها وإعتذار الرئاسة أول المطالب.. محمود سالم: قرارات جريئة.. مصطفى الشربينى: النقيب لم يخذلنا
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