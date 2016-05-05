"الزراعة": تصدير 2.4 مليون طن خضروات وفاكهة لدول أوروبا والخليج

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة بشأن صادرات المنتجات الزراعية لدول أوروبا والخليج عن أن إجمالى صادراتنا بلغت 2 مليون و 406ألف طن منذ بداية الموسم الجديد وحتى الآن، منها تصدير 288 ألف طن بطاطس، وتصدير مليون و50 ألف طن موالح ،ب الإضافة إلى تصدير 42 ألف طن فراولة، وتصدير 542 ألف و509 طن بصل، منها 23 ألف و966 طن للهند، و417 ألف و470 طن خضروات.

ويقول الدكتور إبراهيم إمبابى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية يتدفق بشكل طبيعى، مشيراً إلى أن الموسم الحالى سيشهد طفرة كبيرة فى زيادة الصادرات للخارج، مؤكداً إنه منذ بداية الموسم الجديد لا يوجد هناك عراقيل، خاصةً أن جميع المنتجات المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات المصرية والمواصفات بالحقول والموانئ والنقل وتخلو من أى أمراض، وفقاً لمعايير سلامة الأغذية، حيث يتم أخذ عينات من البطاطس لتحليلها من مناطق التعبئة والشحن، للتأكد من عدم وجود أى أعفان بنية بالشحنات المصدرة.

وأكد رئيس الحجر الزراعى، أن هناك رقابة مشددة على صادرات الموالح لدول التصدير وفحصها خوفاً من ذبابة الفاكهة،لافتاً الى أنه حالياً يجرى فحص جميع الشحنات المصدرة للمنتجات الزراعية المصدر لدول أوروبا والخليج، تنطبق عليها كافة الاشتراطات الحجرية منذ بداية جنى المحصول حتى فحص الشحنات ثم الشحن من قبل خبراء متخصصين من إدارة الحجر الزراعى، بالإضافة إلى التوسع فى فتح أسواق جديدة بالخارج، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف دول العالم، من خلال تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة، والتى تنعكس إيجابياً على زيادة عائد الدولة من النقد الأجنبى.

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