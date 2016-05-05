بالفيديو..الغندور رداً على مرتضى منصور:"أنا مش الحيطة المائلة للزملاكاوية"

أعرب الإعلامى خالد الغندور، عن استيائه الشديد من الهجوم الذى شنه مرتضى منصور رئيس الزمالك، على شخصه مؤخراً، وأكد الأخير خلالها أن "الغندور" انتقد الجهاز الفنى الجديد بقيادة محمد حلمى، ودائماً يهاجم القلعة البيضاء، ولا يدعمها.

قال الغندور، خلال تقديم برنامجه "اللعبة الحلوة": "أنا تأكدت النهاردة بجد أن فى حد بيوصل الكلام لمرتضى منصور، وهو مش بيشوف، وأتمنى مايكنش اللي بيوصله الكلام الغلط ده من داخل الجهاز الفنى، لأن أنا مطلعتش يوم الخميس أو الجمعة الماضيين، ومجاش فرصة علشان أتكلم عن الجهاز الفنى الجديد، أو انتقده زى ما قال مرتضى منصور".

أضاف الغندور: "لازم الكل يحترم النقد المحترم والبناء، لكن ما ينفعش مع احترامى للمستشار مرتضى يقول أمام الكابتن حلمى وجمال عبد الحميد وأعضاء الجهاز الفنى، أن خالد الغندور بيقطع فى زملائه، وأنا ما قطعتش فى أى حد..ومرتضى كلمنى يوم السبت علشان كتبت "بوست" على الفيس بسأل عن ترتيب أفراد الجهاز الفنى، اللي المفروض كان يتعمل من الأول، وشفنا دلوقتى اللي سألت عليه، وأدى إلى استقالة محمد صلاح ثم العودة فى استقالته مرة أخرى".

تابع الغندور: "نتمنى من الجميع أن يتقبل النقد المحترم، وسيادة المستشار زعل من نقد عادى.. وأشدنا بأداء الزمالك لما حصل تغييرات مع الكابتن محمد حلمى، ومش هنفضل نمدح طول الوقت، أو ننقد طول الوقت..وخصوصاُ أنا ما ينفعش يتقالى كده، ومينفعش أبقى الحيطة المائلة للزملكاوية، وأن الزملكاوى الوحيد اللي عمرى ما قولت عايز أشتغل فى النادى، أو خدت جنيه من النادى، والوحيد اللي بيتشتم فى كل مكان بسبب انحيازى للزمالك، ومش معقولة بقى أبقى الحيطة المائلة لكل الناس".

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