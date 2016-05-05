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أمن الإسماعيلية يبحث عن رجل الأعمال السعودى المختطف بمنطقة السحر والجمال

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أمن الإسماعيلية يبحث عن رجل الأعمال السعودى المختطف بمنطقة السحر والجمال أمن الإسماعيلية يبحث عن رجل الأعمال السعودى المختطف بمنطقة السحر والجمال
أفاد مصدر أمنى، أن وزارة الداخلية وجهت حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية استهدفت منطقتى السحر والجمال ووادى القمر، لملاحقة العصابات الإجرامية المتخصصة فى الاختطاف، فى محاولات مستمرة للبحث عن رجل الأعمال السعودى المختطف ومرتكبى الواقعة.

وكان مجهولون قد اختطفوا رجل أعمال سعودى أثناء خروجه من مصنعه بالكيلو 76 بطريق " – الإسماعيلية" الصحراوى، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط المتهمين.

- رئيس الأمن العام يقود فريق التحقيق لملاحقة خاطفى رجل الأعمال السعودى بالإسماعيلية
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