مجدى الجلاد يطرح مبادرة بـ"على هوى مصر" لحل أزمة "الداخلية" والصحفيين

طرح الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، مبادرة لحل أزمة الداخلية ونقابة الصحفيين، مقترحاً تشكيل لجنة من الحكماء يشارك فيها شيوخ من النقابة ووزراء بالحكومة وأعضاء بمجلس النواب.

وأشار "الجلاد"، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن مبادرته تتضمن تشكيل لجنة من الحكماء تكون ملزمة للجميع، بمشاركة ثلاثة من شيوخ نقابة الصحفيين، بجانب ثلاثة وزراء من الحكومة لا يشملهم وزير الداخلية، بالإضافة لثلاثة برلمانيين يختارهم رئيس مجلس النواب.

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