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يحيى قلاش: اقتحام الصحفيين كان مبيتاً.. ولا يمكن الحوار مع صانع الأزمة

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يحيى قلاش: اقتحام الصحفيين كان مبيتاً.. ولا يمكن الحوار مع صانع الأزمة يحيى قلاش: اقتحام الصحفيين كان مبيتاً.. ولا يمكن الحوار مع صانع الأزمة
نفى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، تلقيه أى اتصالات من وزير الداخلية، مضيفاً: " كيف أجلس معه لحل الأزمة وهو الذى ارتكبها.. هل يعقل أن يفعلها ويحلها الأمن!..لا يمكن الحوار مع الأمن صانع الأزمة".

وقال "قلاش" فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " المذاع عبر فضائية "النهار"، إن اقتحام نقابة الصحفيين كان متعمداً وبنية مبيتة، مشدداً على ضرورة اجتياز الازمة بحوار حقيقى بعيداً عن إنكار ما حدث.

وأكد أن اقتحام النقابة سابقة لم تحدث فى تاريخ نقابة الصحفيين ولم يكن لها أى مبرر.

-شباب الصحفيين لعمومية النقابة: مسارنا واحد.. ويؤكدون: الداخلية أصبحت فوق القانون.. وإقالة وزيرها وإعتذار الرئاسة أول المطالب.. محمود سالم: قرارات جريئة.. مصطفى الشربينى: النقيب لم يخذلنا
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