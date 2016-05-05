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"الكهرباء":تشغيل المرحلة الأولى من محطة بنى سويف نوفمبر بقدرة 1600ميجا

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"الكهرباء":تشغيل المرحلة الأولى من محطة بنى سويف نوفمبر بقدرة 1600ميجا "الكهرباء":تشغيل المرحلة الأولى من محطة بنى سويف نوفمبر بقدرة 1600ميجا
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن المرحلة الأولى من محطة بنى سويف الجديدة التى تنفذها شركة "سيمنز" الألمانية، سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء نوفمبر القادم بقدرة 1600 ميجا وات.

وكشف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن أن قدرة المحطة تبلغ 4800 ميجا وات وتضم 12 توربينة، مضيفاً أن المرحلة الأولى تضم 4 توربينات بقدرة 1600 ميجا وات، والمرحلة الثانية 800 ميجا وات سيتم ربطها بالشبكة نهاية ديسمبر القادم.

وأشار المصدر إلى أن شركة سيمنز الألمانية انتهت من تركيب أول توربينة بالمحطة منذ ما يقرب من أسبوع، مشيراً إلى أن التوربينة الثانية وصلت لميناء الأدبية ببنى سويف قادمة من ألمانية وفى طريقها للمحطة ليتم تركيبها.

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