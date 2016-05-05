أحمد كريمة: "المتسلفين" أكبر عائق أمام مشروع تجديد الخطاب الدينى

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن المتسلفين يعدون أكبر عائق لظهور مشروع تجديد الخطاب الدينى، ولحسن فهم الإسلام وحسن عرضه، مشيراً إلى أنهم أينما تواجدوا فى أى بلد يحدث فراغ دينى كبير.

وأضاف أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، لـ"اليوم السابع" أن الفكر السلفى جاء بمفهوم مغاير تماماً لصحيح الإسلام ومقاصده، فهم أبعد ما يكون عن جوهر الإسلام، متابعاً "الإرهاب المسلح والفكرى تواجد طالما تواجد الفكر السلفى فى أى مكان بالعالم"، لافتاً إلى أنه حال ظهور مشروع تجديد الخطاب الجينى سيجعل نفوذ السلفيين يقل كثيراً فى مصر، وهو ما يدفعهم لعرقلة ظهوره.

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