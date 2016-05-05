4 ملامح من انتصار الأهلي أمام حرس الحدود

نجح الأهلي في تحقيق انتصار جديد مع مارتن يول المدير الفني للفريق بعد أن سحق حرس الحدود بسهولة بأربعة أهداف دون رد.

الأهلي وسع الفارق من جديد مع الزمالك أقرب الملاحقين له إلى 11 نقطة ليخطو من جديد نحو استعادة لقب الدوري.

ويقدم FilGoal.com أبرز ملامح انتصار الأهلي على حرس الحدود.

1 - نجاح يول

يول واصل انتصاراته مع الأهلي في الدوري ليحقق نسبة نجاح 100%، 5 انتصارات من أصل 5 مباريات قاد الهولندي فيهم الفريق الأحمر في الدوري ليعزز ثقته نحو استعادة لقب الدوري.

يول أيضا خلال هذه المباريات سجل 13 هدفا بمعدل 2.6 هدف في المباراة فيما سكنت شباكه 5 أهداف بمعدل هدف كل مباراة.

2 - التعامل مع الطرد

للمباراة الثانية يتعرض يول لموقف النقص العددي لفريقه بعد أن تعرض رمضان صبحي للطرد أمام إنبي، إذ تعرض غالي للطرد قبل 30 دقيقة من نهاية المباراة.

إدارة يول الفنية للمباراة كانت رائعة ولم تشعر أن الأهلي يلعب بعشرة لاعبين بل أن الفريق سجل في المرتين.

يول تعامل سريعا مع الأمر ودفع بحسام عاشور بدلا من عبد الله السعيد ليسيطر على وسط الملعب أمام الحدود وهو ما نجح فيه الهولندي.

3 - مؤمن زكريا

تحت قيادة مارتن يول شارك مؤمن زكريا في الدوري أساسيا في المباريات الخمس نجح فيهم في تسجيل 5 أهداف وهو نفس العدد الذي سجله اللاعب في 18 مباراة قبل مجيء الهولندي.

بالتأكيد رقم مميز لمؤمن زكريا مع الهولندي مارتن يول الذي أشار مع مباراته الأولى أن الأهلي يهدر فرصا كثيرة خاصة من مؤمن زكريا ويسعى للتغلب على تلك الظاهرة.

4 - فرصة البدلاء

مارتن يول قبل أيام وخلال اجتماعه مع اللاعبين أشار إلى إنه سيمنح بعض البدلاء الجاهزين فرصة للعب في المباريات المقبلة وهو ما حدث مع السولية وحسين السيد فيما عوض سعد سمير غياب حجازي للإيقاف.

الشيخ أيضا دفع به خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن هل يستحق جون أنطوي فرصة هو الأخر في حال جاهزيته للعب بدلا من إيفونا الذي أهدر العديد من الفرص السهلة أمام مرمى الحدود.