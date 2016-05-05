أوقاف السويس تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بحضور المحافظ

شهد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس مساء اليوم الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج وذلك بمسجد الخلفاء الراشدين بحوض الدرس بمنطقة بور توفيق، بحضور اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس واللواء أحمد ولى الدين رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى وكوكبة من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى السويس، وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم للشيخ إبراهيم محمد أبو العز.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على الدروس المستفادة والعبر من رحلة الإسراء والمعراج للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفضائل إحياء هذه الليلة المباركة ، كذلك تحدث عن كيف تم الإسراء بالنبى صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والعروج به إلى السموات العلى.

وقال الدكتور كمال بربرى أن المنحة فى قلب المحنة شارحا حال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد مات عمه أبو طالب، وماتت زوجته أم المؤمنين السيدة خديجة رضى الله عنها، وذهب إلى أهل الطائف يدعوهم فيسب ويضرب ففى هذا الجو المشحون بالمحن، تأتى المنحة الربانية لتعلو به ليكون هناك مع ملائكة الرحمن.

وأدى المحافظ أحمد الهياتمى والقيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية والشعبية صلاة العشاء فى ليلة الاحتفال بالذكرى العطرة للإسراء والمعراج.

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