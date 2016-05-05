بالصور.. مجلس أمناء كفر الشيخ يناقش مشاكل الأبنية التعليمة والنشاط الصيفى بالمحافظة

عقد مجلس أمناء محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء ، اجتماعاً بقاعة نقابة المعلمين بمدينة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور طارق عمارة رئيس المجلس، وأحمد جعفر نائب رئيس المجلس، و بمشاركة الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية و التعليم، ومديري الإدارات التعليمية، لمناقشة عدد من مشاكل العملية التعليمية والإعداد للنشاط الصيفى.

قال الدكتور طارق عمارة رئيس مجلس أمناء المحافظة ، خلال تصريحات له، أنه تم خلال الاجتماع، الاتفاق على أن يشارك رؤساء مجالس الأمناء مديرى الإدارات التعليمية التابعين لها و حصر مشكلات الأبنية التعليمية، وإعداد مذكرة و تسليمها لأمانة المجلس لتقوم الإدارة بتسليمها لمدير عام الأبنية التعليمية بكفر الشيخ.

وأضاف عماره تم الاتفاق على إن تفوض الدكتورة منى مصطفى يحيى، ويل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، مدير ادارتى سيدى غازى و البرلس لاختيار مجموعة لتسيير العمال لحين تشكيل مجلس أمناء وآباء للإدارتين .

وقالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،أنه تم مناقشة خطة النشاط الصيفي الذي ستشهده مارس محافظة كفر الشيخ للمشاركة المجتمعية عقب الانتهاء من الامتحانات .

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