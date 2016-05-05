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أخبار ليبيا اليوم.. مارتن كوبلر يؤكد عدم وجود حكومة فاعلة فى ليبيا

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أخبار ليبيا اليوم.. مارتن كوبلر يؤكد عدم وجود حكومة فاعلة فى ليبيا أخبار ليبيا اليوم.. مارتن كوبلر يؤكد عدم وجود حكومة فاعلة فى ليبيا
ركزت أخبار ليبيا اليوم على تأكيد مارتن كوبلر عدم وجود حكومة فاعلة فى ليبيا،فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم كشف لجنة برلمانية بريطانية عن أن ‏ديفيد كاميرون، رفض المثول أمامها للإدلاء بإفادة شفوية حول سياسة بريطانيا تجاه ليبيا.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم تأكيد المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر أنه لا يوجد فى الوقت الحالى فى ليبيا حكومة فاعلة رغم وجود المجلس الرئاسى فى طرابلس.

ووصف كوبلر- فى بيان له الأربعاء، على موقع البعثة الأممية لدى ليبيا- المؤسسات الموجودة فى الوقت الحالى بالمعرقلة لعمل بحسب نص الاتفاق السياسى الليبى.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن مارتن كوبلر، بمناسبة اليوم العالمى للصحافة، "إن حرية التعبير يحميها الحَكمَ الدولى، وأنه لا توجد حرية تعبير دون ديمقراطية ولا يمكن أيضا أن تكون ديمقراطية ناجحة دونها".
>وأشار كوبلر إلى أن عمل ما يقارب نصف العام مع الصحفيين ومع المحاورين الليبيين فى خارج البلاد وداخلها، تبين له أن وسائل الإعلام تفتقر للمهنية بنقلها الشائعات وبعضها يكون دعائيا، لافتا إلى أن الشائعات تلعب دورا فى تصورات وعقول الشعب والمسئولين سياسيا، معتبرا أن الشعب الليبى يصدقها.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم كشف لجنة برلمانية بريطانية الأربعاء، عن أن رئيس الوزراء ‏ديفيد كاميرون، رفض المثول أمامها للإدلاء بإفادة شفوية حول سياسة بريطانيا تجاه ليبيا، ‏مرجعًا السبب إلى ارتباطاته اليومية.‏

وطلبت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان من رئيس الوزراء فى شهر مارس الماضى المثول ‏أمامها للإدلاء بإفادته والإجابة على أسئلة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية هذا الشهر، حتى ‏يمكنها نشر تقريرها حول التدخل العسكرى البريطانى فى عام 2011 خلال الثورة ضد ‏الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى وما بعدها.‏ ولكن رئيس الوزراء أرسل رسالة إلى رئيس اللجنة، كريسبن بلانت، يقول فيها أن وزير ‏الخارجية فيليب هاموند أعطى أدلى بالفعل بإفادته من جانب الحكومة.‏

كوبلر:المؤسسات الموجودة فى الوقت الحالى معرقلة لعمل حكومة الوفاق بليبيا

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مصر 365

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