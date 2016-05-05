آشتون كارتر: الحرب ضد "داعش" فى الشرق الأوسط مازالت بعيدة عن نهايتها

أكد آشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكى اليوم أن الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابى فى الشرق الأوسط مازالت بعيدة عن نهايتها.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن كارتر أوضح- فى تصريحات أدلى بها فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماع لوزراء الدفاع فى 12 دولة يعقد حاليا فى مدينة شتوتجارت الألمانية- أن الحرب ضد داعش حصلت على قوة دفع جديدة منذ شهر مارس الماضى ولكنها لم تصل بعد إلى نهايتها.

وأشار كارتر فى المؤتمر الصحفى إلى أن دور وحدة العمليات الخاصة الأمريكية الموجودة حاليا فى العراق وسوريا يتمثل فى تقديم المشورة الفنية لقوات الدولتين دون الانخراط فى أية عمليات قتالية على الإطلاق.

>