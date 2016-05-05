وزيرا البيئة السعودى والأردنى يصلان القاهرة لبحث الحد من مخاطر الكوارث

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأربعاء، الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ، والدكتور طاهر الشخشير وزير البيئة بالأردن، للمشاركة فى الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المركز الإقليمى للحد من مخاطر الكوارث الذى يبدأ الساعات القادمة بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقاهرة .

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الأنشطة التى تم تنفيذها بدعم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى خلال الفترة الماضية ومتابعة مشروعات وأنشطة وبرامج تدريبية للمنطقة العربية في مجالات الحد من مخاطر الكوارث كالتدريب على الإطار العام لإدارة الكوارث وإعداد قواعد بيانات الكوارث الطبيعية فى المنطقة العربية.

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