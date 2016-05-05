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وزارة الصحة الألمانية تسمح باستهلاك القنب الهندى فى بعض الحالات

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وزارة الصحة الألمانية تسمح باستهلاك القنب الهندى فى بعض الحالات وزارة الصحة الألمانية تسمح باستهلاك القنب الهندى فى بعض الحالات
وافق مجلس الوزراء الألمانى على مشروع قانون يسمح للمرضى باستهلاك القنّب الهندى إذا كان علاجا موصوفا. وقالت وزارة الصحة اليوم الأربعاء إن التشريع سيسمح للأطباء بوصف القنب فى شكل زهور مجففة أو مستخلصات إذا لم تكن هناك علاجات بديلة، ويحصل المرضى على الأدوية من الصيدليات.

وأكد وزير الصحة هيرمان غروهه أن ذلك لا يدل على تقنين عام للقنب فى ألمانيا، وستكون زراعة القنب الطبى فى ألمانيا قانونية فقط تحت إشراف المعهد الاتحادى للعقاقير والأجهزة الطبية، وحتى يبدأ برنامج زراعة القنب ستتم تغطية الإمدادات عن طريق الاستيراد.

ويتعين على المرضى حاليا الحصول على تصريح خاص لاستخدام العقار، لكن التشريع بحاجة إلى موافقة البرلمان.


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