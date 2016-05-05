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وزير التعليم: لا نية لتأجيل امتحانات الثانوية العامة و"رمضان مش للنوم"

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وزير التعليم: لا نية لتأجيل امتحانات الثانوية العامة و"رمضان مش للنوم" وزير التعليم: لا نية لتأجيل امتحانات الثانوية العامة و"رمضان مش للنوم"
أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، أنه لا نية لتأجيل امتحانات الثانوية العامة، لافتاً إلى أنه تم وضع الخطة الزمنية لتناسب مع امتحانات الدور الثانى، وتوقيت مكتب التنسيق وبدء العام الدراسى المقبل.

وأوضح الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، خلال حواره مع الإعلامية إنجى أنور، مقدمة برنامج "مساء القاهرة"، أن وزارة التربية والتعليم دائماً ما تضع امتحانات الثانوية العامة خلال شهر رمضان الكريم، قائلاً: "طول عمرنا بنمتحن فى رمضان.. ورمضان عمره ما كان للكسل والنوم".

وأضاف الهلالى الشربينى، أنه تم رصد ومراجعة تحويلات من طلاب الثانوية العامة للجان بعينها مشهورة بالغش، وتم إلغاء اللجان وحولنا المسئولين للنيابة.

وأوضح الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، خطة الوزارة لكيفية التخلص من الكثافة الطلابية، بأن الوزارة تحتاج حوالى 53 ألف فصل للفترة الدراسية الصباحية، ونحتاج لإلغاء الفترة الثانية فى المدارس لـ52 ألف فصل، ولسد احتياجات المدارس المحرومة 30 ألف فصل، وللزيادة السكانية السنوية 15 ألف فصل، بإجمالى حوالى 148 ألف فصل قبل حلول عام 2018 للتخلص من الكثافة الطلابية فى الفصول.
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>وزير التربية والتعليم: تسريب الامتحانات لا يعد "غش" ولكنه "تحدى"
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