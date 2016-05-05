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المتحدث العسكرى ينشر فيديو تكريم أبناء القوات المسلحة الحاصلين على البطولات الدولية

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المتحدث العسكرى ينشر فيديو تكريم أبناء القوات المسلحة الحاصلين على البطولات الدولية المتحدث العسكرى ينشر فيديو تكريم أبناء القوات المسلحة الحاصلين على البطولات الدولية
نشر العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تكريم الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لأبطال القوات المسلحة الحاصلين على الميداليات والمراكز المتقدمة خلال البطولات الدولية والأفريقية والعربية فى الفترة الأخيرة.

وحضر الاحتفال الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، وعددٍ من كبار قادة القوات المسلحة، وعددٍ من رؤساء الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية والنقاد الرياضيين ونجوم الرياضة.

جدير بالذكر أن 37 لاعباً من الأبطال الرياضيين من أبناء القوات المسلحة، نجحوا فى التأهل للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية التى ستقام فى ريو دى جانيرو بالبرازيل خلال العام الجارى، فى 10 رياضات هى :" التجديف، الرماية، الخماسى، الدراجات، الملاكمة، الغطس، التايكوندو، الجودو، المصارعة، رفع الأثقال ".


>- خلال حفل تكريم الأبطال الرياضيين من أبناء القوات المسلحة.. القائد العام: أدعو جميع المصريين أن نمضى معاً خلف القيادة السياسية الواعية بجهد مخلص.. ونثق فى قدرة الشعب على بناء دولة قوية لا تفرط فى أمنها
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