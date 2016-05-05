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وزير التعليم: انضباط الامتحانات جزء من هيبة الدولة ولمصلحة الطالب

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وزير التعليم: انضباط الامتحانات جزء من هيبة الدولة ولمصلحة الطالب وزير التعليم: انضباط الامتحانات جزء من هيبة الدولة ولمصلحة الطالب
أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، أنه تم الترتيب مع وزارة الداخلية لمواجهة الاعتداءات على مُعلمى الوزارة، أثناء مراقبة لجان الثانوية العامة.

وأوضح الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، خلال حواره مع الإعلامية إنجى أنور، مقدمة برنامج "مساء القاهرة"، أن انضباط الامتحانات هو جزء من هيبة الدولة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يصب فى مصلحة الطالب، لتوفير مناخ جيد لأداء الامتحان.

وأشار الهلالى الشربينى، إلى أن وزارة التربية والتعليم اتخذت كافة الإجراءات، التى يمكن من خلالها مواجهة اختراق المنظومة التعليمية، وعملية مراقبة الامتحانات.


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