بالفيديو.. وزير التعليم: لا نية لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، الأربعاء، أنه لا نية لتأجيل امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه تم وضع الخطة الزمنية لتناسب مع امتحانات الدور الثانى، وتوقيت مكتب التنسيق وبدء العام الدراسى المقبل.

وأضاف الشربينى، خلال حواره مع الإعلامية إنجى أنور، مقدمة برنامج “مساء القاهرة”، المذاع على فضائية “ten”، أن وزارة التربية والتعليم دائماً ما تضع امتحانات الثانوية العامة خلال شهر رمضان الكريم، بقوله: “طول عمرنا بنمتحن فى رمضان.. ورمضان عمره ما كان للكسل والنوم”.

وأوضح أنه تم رصد ومراجعة تحويلات من طلاب الثانوية العامة للجان بعينها مشهورة بالغش، وتم إلغاء اللجان وحولنا المسئولين للنيابة، لافتا إلى أن تحتاج حوالى 53 ألف فصل للفترة الدراسية الصباحية، ونحتاج لإلغاء الفترة الثانية فى المدارس لـ52 ألف فصل، للتخلص من الكثافة الطلابية.