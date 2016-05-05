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أخبار سوريا اليوم.. روسيا تسحب مقاتلاتها من سوريا

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أخبار سوريا اليوم.. روسيا تسحب مقاتلاتها من سوريا أخبار سوريا اليوم.. روسيا تسحب مقاتلاتها من سوريا
ركزت أخبار سوريا اليوم على سحب روسيا 30 مقاتلة سوخوى من سوريا، كما تناولت أخبار سوريا اليوم اجتماعا طارئ للجامعة العربية لبحث الوضع فى حلب جراء القصف الذى شهدته الأسبوع الماضى.

أخبار سوريا اليوم


>قال يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة للشئون الإنسانية، اليوم الأربعاء، إن السورية ترفض مناشدات الأمم المتحدة توصيل مساعدات إلى 905 آلاف شخص بما فى ذلك فى حلب التى تشهد تصعيدا لأعمال عنف خلال الأسبوعين المنصرمين، نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأربعاء إن روسيا سحبت نحو 30 طائرة من سوريا بما فى ذلك كل طائراتها الهجومية من طراز سوخوى-25.

أخبار سوريا اليوم


>فيما عقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا طارئا، برئاسة سفير البحرين لدى راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، وحضور الأمين العام نبيل العربى لبحث الأوضاع فى حلب، ويعقد هذا الاجتماع الأربعاء 4 مايو، بناء على طلب دولة قطر، وفى ضوء مشاورات واتصالات أجرتها الأمانة العامة للجامعة والبحرين (الرئيس الحالى لمجلس الجامعة) مع الدول الأعضاء، وبعد موافقة دولتين اثنتين على عقد الاجتماع هما والبحرين.

ميدانيا شن مقاتلون معارضون هجوما على مدينة حلب المنقسمة فى شمال سوريا، يوم الثلاثاء، وأطلقوا صواريخ على مستشفى فى أحدث أعمال العنف التى يتأثر بها المدنيون، فيما يواجه دبلوماسيون صعوبات لإحياء اتفاق متداع لوقف إطلاق النار، واستئناف محادثات السلام.

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