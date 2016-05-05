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قوات خاصة صومالية تقتل 12 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابى

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قوات خاصة صومالية تقتل 12 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابى قوات خاصة صومالية تقتل 12 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابى
شنت قوات خاصة صومالية مداهمة على معسكر لتنظيم "داعش" الإرهابى ما أدى إلى مقتل 12 عنصرًا من التنظيم على الأقل فى قرية جانيلى جنوب غربى العاصمة مقديشيو.

وذكر مسؤول صومالى- حسبما نقلت إذاعة "شابيلي" اليوم الأربعاء- أن القوات اعتقلت عدة عناصر أخرى من التنظيم خلال المداهمة.

وتعتبر هذه العملية جزء من سلسلة عمليات نوعية تنفذها القوات الصومالية الخاصة ضد الحركات الصومالية الموالية للتنظيمات الإرهابية الدولية، والتى تسعى إلى زعزعة استقرار الصومال.

يذكر أن الجيش الصومالى يواصل عمليات عسكرية واسعة فى مناطق مختلفة من البلاد لاستئصال جذور العناصر الإرهابية التى تحاول تعكير صفو الأمن فى الصومال.
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