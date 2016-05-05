المغرب يعتقل مشتبها به على صلة بتنظيم داعش

قالت الداخلية المغربية أن مشتبها بصلته بتنظيم داعش فى ليبيا، قد اعتقل.

وقال بيان الوزارة أن المشتبه به الذى لم تكشف هويته كان مطلوبا من قبل السلطات وكان على صلة بخلية من تسعة أشخاص بالفرع الليبى لتنظيم داعش الذى تم تفكيكه يوم 24 مارس. واعتقل المشتبه به فى مدينة السعيدية الساحلية شمال البلاد قرب الحدود الجزائرية.

ووفق البيان غادر المشتبه به المغرب بشكل غير قانونى منذ ستة أشهر للإنضمام إلى داعش فى ليبيا، ثم دخلها مرة أخرى بشكل غير قانونى عبر الجزائر.

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