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أخبار المغرب اليوم.."داعش" يدعو لشن هجمات على المغرب والصحراء الغربية

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أخبار المغرب اليوم.."داعش" يدعو لشن هجمات على المغرب والصحراء الغربية أخبار المغرب اليوم.."داعش" يدعو لشن هجمات على المغرب والصحراء الغربية
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول دعوة تنظيم "داعش" الإرهابى فى الصحراء الكبرى إلى استهداف بعثة الأمم المتحدة فى الصحراء الغربية، والسياح الغربيين فى المغرب.

وتضمن دعوات داعش إلى مهاجمة البعثة الأممية "مينورسو" التى لها عدد من المراكز فى الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، حيث تؤكد الرباط أنها جزء لا ينفصل من الأراضى المغربية.

كما تناولت أخبار المغرب اليوم، تأكيد مولاى حفيظ العلمى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد المغربى، أن المغرب بصدد التفاوض حاليا مع مجموعة "سوميتومو" اليابانية، العاملة فى قطاع إنتاج الأسلاك والضفائر الكهربائية، من أجل نقل جزء من أنشطتها الصناعية من الصين إلى المغرب.

ورصدت أخبار المغرب اليوم أيضا، ارتفاع نسبة الرشوة بين صفوف 9 دول عربية، من بينها المغرب، وذلك فى وقت يرى فيه فرع المنظمة بالمغرب أن الاستراتيجية خطوة مهمة للقضاء على ظاهرة الرشوة، بيدَ أن المناخ العام لمحاربة الظاهرة فى المغرب، فيه عدد من المؤشرات السلبية، وذك وفقا لتقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية "ترانسبارنسى"

وجاء ذلك بالتزامن مع إطلاق المغرب للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أمس الثلاثاء.


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