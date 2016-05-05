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بالصور.. نجوم الفن والإعلام يقدمون واجب العزاء في والد الفنانة شيرين وجدي

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13179121_1164895450217767_8499215736078968520_nحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام المصري على تقديم واجب العزاء فى وفاة اللواء فاروق سالم، والد الفنانة وجدى، زوجة رجل الأعمال إيهاب طلعت، مساء اليوم الأربعاء، بمسجد القوات المسلحة بالنزهة.

 وقدم كل من “عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، والإعلامية شريهان أبو الحسن، والكابتن فاروق جعفر كابتن نادى الزمالك ومنتخب الأسبق، والفنانون سمير غانم ودلال عبد العزيز ورانيا فريد شوقى، وفيفى عبده وابنتها، واجب العزاء منذ قليل.

كما قدم الإعلاميين “عمرو الليثى ورامى رضوان ومدحت شلبى، وخالد أبو بكر، وعمرو عبد الحميد وجمال صلاح وشادى أبو الحسن”، واجب العزاء للفنانة شيرين وجدي في وفاة والدها.

يذكر أن جنازة اللواء الراحل فاروق سالم، شُيعت الإثنين الماضى، من مسجد آل رشدان بمصر الجديدة.

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