حلف شمال الأطلسي يوافق علي وجودة بعثة تمثيل إسرائيلية في مقره

مراسل ona

أعلن حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء عن موافقته على أن تقيم إسرائيل الغير عضو في الحلف بعثة تمثيل لها بمقره في بروكسل ، وذلك باعتبارها خطوة في تحقيق بعض التقارب بين إسرائيل وتركيا العضو في الحلف. وذلك كما ذكرت رويترز

وكثفت إسرائيل وتركيا جهودهما لإصلاح علاقاتهما التي تضررت كثيرا بعد مداهمة السلطات الإسرائيلية للسفينة مافي مرمرة التركية عام 2010 وقتل تسعة أتراك، بينما كانت تحاول كسر الحصار على قطاع غزة.

ولم تصدر تركيا أي إعتراض، حيث قال وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة بحثت أمر فتح البعثة الإسرائيلية لدى الحلف مع أمينه العام ينس ستولتنبرج، مضيفاً إننا ربما نرحب بهذا إذا حظيت جميع الدول بمعاملة متكافئةن من المهم ألا تحصل إسرائيل وحدها على هذا الحق وأن يحصل عليه أيضا الشركاء الجنوبيون الآخرون، لكن سبق وأن عارضت تركيا بعض أشكال التعاون بين الحلف وإسرائيل بعد حادث السفينة مرمرة.

ومن جانبه قال حلف شمال الأطلسي في بيان له إن سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي ديفيد فالتسير سيصبح الآن أيضا رئيسا لبعثتها في مقر الحلف.

ويذكر أن إسرائيل ليست عضوا في الحلف لكنها تتمتع بوضع شريك حيث تشترك في برامج الحوار المتوسطي التي ينظمها الحلف مع ست دول أخرى من خارجه في المنطقة.