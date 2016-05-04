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"الوزير النيجاتيف" يدخل قائمة ترند تويتر.. ومغردون:"متزعلش..حالة فردية"

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"الوزير النيجاتيف" يدخل قائمة ترند تويتر.. ومغردون:"متزعلش..حالة فردية" "الوزير النيجاتيف" يدخل قائمة ترند تويتر.. ومغردون:"متزعلش..حالة فردية"
دشن رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، هاشتاج "الوزير النيجاتيف" فى إشارة إلى وزير الداخلية، الذى اتفقت الجمعية العمومية للصحفيين الإشارة إليه بهذه الطريقة، وشاركوا فيه بفاعلية جعله يدخل قائمة الأكثر تداولاً على قائمة الترند.

وحرص عدد من المغردين على التدوين من خلال الهاشتاج، حيث قال أحمد مرعى: "متزعلش يا سيادة الوزير النيجاتيف ده حالة فردية"، فيما قالت ياسمين الخطيب: "أطرف حاجة فى قرارات النقابة، موضوع عدم نشر اسمه ونشر صورة نيجاتيف".

وكانت الجمعية العمومية للنقابة الصحفيين، قد انعقدت اليوم الأربعاء، واتخذت عدة قرارات ضد تجاوزات وزارة الداخلية ضد الصحفيين، وأزمة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة.


>"عمومية الصحفيين" ترند على تويتر بعد قراراتها الحاسمة ضد تجاوزات الداخلية
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