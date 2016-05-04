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بالصور.. «الليثي ورضوان وعبد الحميد» في عزاء والد الفنانة شيرين وجدي

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13177785_1164894286884550_187196689590777865_nحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام المصري على تقديم واجب العزاء فى وفاة اللواء فاروق سالم، والد الفنانة وجدى، زوجة رجل الأعمال إيهاب طلعت، مساء اليوم الأربعاء، بمسجد القوات المسلحة بالنزهة.

وقدم الإعلاميين “عمرو الليثى، رامى رضوان، خالد أبو بكر، عمرو عبد الحميد، جمال صلاح، شادى أبو الحسن”، واجب العزاء للفنانة شيرين وجدي في وفاة والدها.

يذكر أن جنازة اللواء الراحل فاروق سالم، شُيعت الإثنين الماضى، من مسجد آل رشدان بمصر الجديدة.

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