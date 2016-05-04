بالصور.. «الليثي ورضوان وعبد الحميد» في عزاء والد الفنانة شيرين وجدي

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام المصري على تقديم واجب العزاء فى وفاة اللواء فاروق سالم، والد الفنانة شيرين وجدى، زوجة رجل الأعمال إيهاب طلعت، مساء اليوم الأربعاء، بمسجد القوات المسلحة بالنزهة.

وقدم الإعلاميين “عمرو الليثى، رامى رضوان، خالد أبو بكر، عمرو عبد الحميد، جمال صلاح، شادى أبو الحسن”، واجب العزاء للفنانة شيرين وجدي في وفاة والدها.

يذكر أن جنازة اللواء الراحل فاروق سالم، شُيعت الإثنين الماضى، من مسجد آل رشدان بمصر الجديدة.