تعرف على سبب وجود أزرار نحاسية فى جيب بنطالك الجينز

يعتبر البنطلون الجينز من أهم قطع الملابس في خزانتنا، ولكن قليلًا من فكر في فائدة وجود الأزرار المعدنية على جيوبه. فما هي؟

الأزرار لم توضع هناك بدون سبب، وترجع قصة وجودها إلى وقت انتشار ارتداء الجينز وسط الطبقة العاملة التي تقوم بأعمال شاقة.

فكان العمال يشتكون من تمزق جيوب البنطال الجينز بسرعة، نظرًا لقيامهم بحركات شاقة طوال اليوم، فقرر منتجو الجينز استخدام الأزرار الثابتة.

وعرض جاكوب ديفيس، عام 1873، الفكرة الرائعة، على شركة “Levi Strauss” الأمريكية المعنية بحل هذا العيب في جيوب البنطال الجينز. والفكرة كانت عبارة عن وضع أزرار نحاسية على حواف الجيوب لمنع تمزق الجيوب مهما تحرك مرتديه، ليستمر وجود هذه الأزرار حتى الآن.

ومنذ ذلك الحين لا يزال منتجو الجينز يتابعون هذا التقليد، بالرغم من أن البنطلون من هذا النوع يرتديه اليوم جميع طبقات المجتمع، والرجال والنساء والأطفال، وليس العمال فقط.