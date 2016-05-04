أنصار «ترامب» يعتدون على«إلما غور» لقيامها برسمه عاريًا

تعرضت الفنانة الأميركية الشابة “إلما غور” التى رسمت المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب عاريًا للضرب المبرح على أيدي أحد أنصاره.

> ونشرت الفنانة الأميركية إلما غور، البالغة من العمر 24 عاما، صورة لوجهها بعد الضرب حيث ظهرت هالة سوداء حول إحدى عينيها.

وقالت في صفحتها على موقع إنستجرام “اليوم تعرضت لضرب مبرح من قبل رجل اندفع من سيارته صارخًا ’ترامب 2016‘ في لوس أنجلوس بعد أيام قليلة من وصولي من لندن، في مكان بالقرب من منزلي”.

وأضافت “رغم أنني أشجع التسامح وحرية الرأي والتعاطف، خصوصًا عبر الفن، أعتقد أن العنف أمر بغيض”، مشيرة إلى أن موقع فيسبوك متورط بفضح مقر إقامتها، وقالت “العيش في مكان حيث يمكن لفيسبوك أن يقدم معلومات عن مقر إقامتي لشخص غريب يجعلني أشعر أنني مشردة مرة أخرى”.

وحول ترامب، قالت غور “إنني حزينة لأن ترامب والكثيرين من مؤيديه، لا يجدون كلمات للتعبير عن آرائهم، وبدلا من ذلك يستخدمون الجدران والتعذيب بالإيهام بالغرق واللكمات.. رجاء توقفوا عن تجميل العنف واستمراره، واجعلوا أميركا دولة عظيمة مرة أخرى”، واقتبست عن الفنان الشهير بابلو بيكاسو قوله “الفن هو الكذبة التي تجعلنا نرى الحقيقة”.

يشار إلى أن غور سرقت الأضواء مؤخرًا بفعل لوحة “ترامب العاري” التي عرضت للبيع في معرض اللوحات مادوكس في مايفاير في لندن.

واجتاحت اللوحة الإنترنت بعدما عرضتها الفنانة غور على صفحتها في فيسبوك في فبراير الماضي، وارتفع سعر اللوحة الأصلية ليصل حاليا إلى أكثر من 1.33 مليون دولار.

وقالت إن تعرضها للضرب لن يثنيها عن الرسم، مشيرة إلى أنها ستعمل على لوحة أخرى للمرشح الجمهوري تيد كروز، الذي أعلن انسحابه من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية.

وكانت الفنانة تلقت في وقت سابق تهديدات بالقتل من بعض مؤيدي ترامب إثر نشرها اللوحة المثيرة للجدل ،وعرضت الفنانة اللوحة في بريطانيا لأنها لم تتمكن من عرضها في الولايات المتحدة بسبب غضب أنصار المرشح الجمهوري بحسب ما قالت.