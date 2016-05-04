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«الطبيب»مولود جديد فى بلاط صاحبة الجلالة

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«الطبيب»مولود جديد فى بلاط صاحبة الجلالة «الطبيب»مولود جديد فى بلاط صاحبة الجلالة

 

مراسل«ONA»:

دشن مجموعة من شباب الأطباء والصحفيين، تجربة جديدة تعد هى الأولى من نوعها فى , حيث أصدروا  مجلة شهرية متخصصة بطراز عالمى تهتم بشأن الطبيب المصرى وتناقش قضاياه المختلفة .

ويستعد فريق التحرير بالمجلة برئاسة الزميل وسام سعيد، لإطلاق موقعهم الإليكترونى  باللغتين العربية والإنجليزية .

ويشمل العدد الأول  المزمع صدوره خلال أيام من مايو الجارى، عدداً من  الإنفردات منها مقابلة حصرية  مع الجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب .

وتبعث المجلة ، رسالة واضحة  من عددها الأول،  بأنها صحافة من الوزن الثقيل، حيث تقدم لقرائها وجبة كاملة الدسم من التغطيات والمتابعات والتحليل العميق بالكلمة الراقية والصورة المعبرة.

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أونا

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