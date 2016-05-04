«الطبيب»مولود جديد فى بلاط صاحبة الجلالة

مراسل«ONA»:

دشن مجموعة من شباب الأطباء والصحفيين، تجربة جديدة تعد هى الأولى من نوعها فى مصر, حيث أصدروا مجلة شهرية متخصصة بطراز عالمى تهتم بشأن الطبيب المصرى وتناقش قضاياه المختلفة .

ويستعد فريق التحرير بالمجلة برئاسة الزميل وسام سعيد، لإطلاق موقعهم الإليكترونى باللغتين العربية والإنجليزية .

ويشمل العدد الأول المزمع صدوره خلال أيام من مايو الجارى، عدداً من الإنفردات منها مقابلة حصرية مع الجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب .

وتبعث المجلة ، رسالة واضحة من عددها الأول، بأنها صحافة من الوزن الثقيل، حيث تقدم لقرائها وجبة كاملة الدسم من التغطيات والمتابعات والتحليل العميق بالكلمة الراقية والصورة المعبرة.