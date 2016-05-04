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الأهلي يكتسح حرس الحدود برباعية نظيفة فى الدوري العام

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الأهلي يكتسح حرس الحدود برباعية نظيفة فى الدوري العام الأهلي يكتسح حرس الحدود برباعية نظيفة فى الدوري العام

مباراة الأهلي وحرس الحدود

فاز النادي الأهلي، على حرس الحدود، بأربعة أهداف مقابل لا شئ،، فى المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل على ملعب حرس الحدود، ضمن مباريات الأسبوع 26 فى الدورى العام المصري.

وأحرز الأهلي الهدف الأول عن طريق مدافعه رامي ربيعة، برأسية جميلة فى الدقيقة 38، وأضاف مؤمن زكريا هدفي المارد الأحمر الثاني والثالث فى الدقيقتين 52 و75 على التوالي، واختتم سعد سمير النتيجة العريضة للأهلي، بإحرازه الهدف الرابع فى الدقيقة 80 من الوقت الأصلى للمباراة.

وبذلك يرتفع رصيد النادي الأهلي فى جدول الترتيب إلى 59 نقطة فى الصدارة، وبفارق 11 نقطة عن ملاحقه نادي الزمالك، فيما يتوقف رصيد حرس الحدود عند 9 نقاط فى المركز الأخير.

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