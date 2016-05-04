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«العرابي»: وزير الخارجية يطرح ملامح السياسة المصرية في الخارج‎ غدًا أمام البرلمان

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«العرابي»: وزير الخارجية يطرح ملامح السياسة المصرية في الخارج‎ غدًا أمام البرلمان «العرابي»: وزير الخارجية يطرح ملامح السياسة المصرية في الخارج‎ غدًا أمام البرلمان

محمد العرابى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

توقع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب السفير”محمد العرابي” زيارة وفد برلماني مِصري إلى إثيوبيا ردًا على زيارة وفدين إثيوبيين زارا منذ فترة، قائلاً: “إثيوبيا استغلت بناء الثقة من جانب مصر في بناء سد النهضة”.
> وقال العرابي خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ: “أعضاء لجنة العلاقات الخارجية سيتناقشوا غدًا مع وزير الخارجية سامح شكري، بشأنْ ما توصلت إليه مصر في مفاوضات سد النهضة”.
> وأكد العرابي أنّ وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيطرح أمام البرلمان غدًا الخميس، ملامح السياسة المصرية في الخارج.
> وتابع العرابي أنّ لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مقتنعة بالإطار الاستراتيجي التي وضعته وزارة الخارجية، لأنّ مساحة المعارضة بين الطرفين هامشية.
> وأردف العرابي: “مصر تنتهج منهج التوازن في علاقاتها مع كل دول العالم سواء الشرق أو الغرب، بالإضافة إلى أنّه هناك حاليًا اهتمام من جانب مصر بالقارة الأفريقية”.
> ورفض العرابي مسألة الربط بين قضية الطالب الإيطالي المقتول ريجيني، ومقتل المصري في مدينة نابولي الإيطالية، وأنّه من المتوقع زيارة وفد من البرلمان المصري إلى إيطاليا في النصف الثاني من مايو المقبل، لأنّ قضية ريجيني ما زالت حية وقائمة.

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