نقابة المعلمين بالشرقية تكرم وكيل أول وأمين عام المهن التعليمية

أكد هانى مرشد أمين عام نقابة المعلمين، أن النقابة أقامت احتفالية لتكريم محمد حسام الدين وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، الذى تم نقله لديوان عام وزارة التربية والتعليم ومحمد عبد الله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، ومحمد الشيمى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية الذى تولى مهام منصبه منذ أيام قليلة خلفا لحسام الدين.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن أعضاء مجلس نقابة المعلمين وعلى رأسهم محسن لطفى نقيب المعلمين وأحمد ثروت أمين الصندوق وأعضاء نقابة المعلمين الفرعية بالشرقية، كرموا القيادات التعليمية الثلاث ومنحوهم شهادات تقدير ودروع النقابة تقديرا لمجهوداتهم فى الرقى بالعملية التعليمية بالمحافظة.

حضر الاحتفالية صلاح عثمان مدير عام الشئون التنفيذية وجميع مديرى إدارات التعليم بالمحافظة والإدارات النوعية بمديرية التربية والتعليم ورؤساء لجان وأعضاء نقابة المعلمين بالمحافظة، ووجهت النقابة الشكر لإدارة غرب الزقازيق التعليمية متمثلة فى خالد جعفر مدير الإدارة لإعداد وتنظيم الاحتفالية فى وقت قياسى.

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