دوالي الأرجل والمهبل والشرج المشكلة والعلاج

الدوالي مشكلة تحدث في الحالات العادية بدون حمل، ولكن مع الحمل وحالة الاسترخاء والسمنة وعدم ممارسة الرياضة يزداد حدوثها. وهي ثلاثة أنواع: دوالي الأرجل ودوالي المهبل ودوالي الشرج –البواسير-

يعرض المشكلة الدكتور "عبد الحميد السبيلي" استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى الجلاء، ومعها يضع سبل العلاج.

دوالي الأرجل..تزداد نسبة حدوثها في الحمل بسبب تأثير هرمون البروجسترون؛ حيث ترتخي معه العضلات القليلة الموجودة بجدار الوريد، فينتفخ وتزيد كمية الدم فيه، وعليه لا تستطيع صمامات القلب تحمل ضغط الدم عليها، والقيام بمهمتها فتنشأ الدوالي.

* والدوالي ترتبط بالعامل الوراثي، وهي لا تحدث في أول الحمل، وتزداد بتعدد مرات الحمل (نهاية الحمل الثالث، الخامس، السادس)



طرق العلاج:

- يمكن تفادى حدوث الدوالي بمراعاة عدم زيادة الوزن بصورة كبيرة، وعدم تشبيك الأرجل أثناء الجلوس.

- عدم الوقوف مدة طويلة.

- القيام بالتمرينات الرياضية حتى في حالة الوقوف طويلاً.

- عدم ارتداء الجوارب أو الملابس الداخلية التي تحتوي على مطاط؛ مما يسبب ضغطاً على الأرجل.

- ضعي قدمك على كرسي عند الجلوس بالمنزل؛ حتى ينساب الدم في الأرجل.

دوالي المهبل، وهي تحدث في منطقة العانة، وتبدو بسيطة ولا يمكنك رؤيتها، وأحياناً تزيد زيادة غير طبيعية، وتصبح الأوردة منتفخة، متعرجة، وقد تسبب بعض الألم خاصة قرب نهاية الحمل.



طرق العلاج:

- ارتداء الجوارب الطويلة.

- إن زاد الألم ضعي كمية من الثلج في قطعة من القماش واعقديه، وعرضي المنطقة بكاملها للثلج.

- انفجار هذه الأوردة أمر نادر جداً، والطبيب يمكن تفاديها وعلاجها إذا لزم الأمر.

دوالي الشرج..البواسير.. يمكن أن تكون موجودة أصلاً، وتزيد حدتها بالحمل، أو تبدأ معه، وهي تأتي نتيجة أن الأوردة في هذه المنطقة من الجسد محاطة بحلقة دائرية خانقة من العضلات: الخاتم، وفتحة الشرج، وتتدهور مع حدوث الإمساك مع الحمل.

طرق العلاج:

- عدم ترك أي حالة إمساك بدون علاج.

- اختاري نوعية خاصة من الأكل، واستعيني بالأدوية المسهلة.

- قومي باستعمال الكريمات الخاصة، أو اللبوس، أو كريم مخدر موضعي بعد الولادة مباشرة.

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