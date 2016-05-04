لقاء مع الفائزة لين الحايك في "ذا فويس كيدز" إذا نظر كاظم الساهر إلى الأرض يعني أن أدائي لا يعجبه

بعد إحراز برنامج "the Voice Kids" في موسمه الأول نسب مشاهدة قياسية ونال متابعة غير مسبوقة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات تخطّت حدود العالم العربي... فازت الطفلة اللبنانية لين الحايك (12 عاماً) من فريق كاظم الساهر، بلقب الموسم الأول منه على MBC1 وMBC مصر، وأسرَت قلوب الناس والجمهور فأشعلت حماستهم وأدمعت عيونهم. فما الذي كانت تعيشه لين وراء الكواليس، لقاء حصرية مؤثرة مع الفائزة في "the Voice Kids" في "سيدتي وطفلك".

*هل تفكرين باحتراف الغناء في المستقبل؟

كلا، لن أحترفه بل سيبقى موهبة، خاصة وأنني أنوي عندما أدخل إلى الجامعة أن أدرس اختصاص "الكيمياء".

* من كنت تتوقعين أن يحصد اللقب؟ ولماذا؟

زين عبيد؛ لأنه يتمتّع بشعبية كبيرة وبصوت رائع، وكنت اخاف أيضاً من زميلتي جويرية حمدي خاصة وأن التصويت في مصر كان كثيفاً بسبب عدد السكان.

* كيف تعيشين أوقاتك في المدرسة بعد انتهاء البرنامج؟

- حالياً لا أّذهب يومياً إلى المدرسة بسبب التصوير والمقابلات الصحفية وأحياناً السفر...

مادتي المفضلة

* ما هي المادة الدراسية المفضلة لديك والمدرّسة المفضلة؟

أحب كثيراً مادة "الكيمياء" وأحياناً "الرياضيات"، ومدرسة اللغة الفرنسية هي المفضلة؛ لأنها تدعمني في كل حفلة مدرسية. جميع المدّرسين والمدرّسات والمسؤولين في المدرسة فخورون بموهبتي وباللقب.

* كيف كان تواصلك مع كاظم الساهر، تامر حسني ونانسي عجرم؟

- شعرت بأن كاظم الساهر غاضب مني في المرحلة النهائية عندما أصعد إلى المسرح أنظر إليه بشكل مباشر وأتابع نظراته، وإذا كان ينظر إلى الأرض فهذا يعني أن أدائي لا يعجبه.

تعبت

* هل كنت تشعرين بالتعب خلال تصوير البرنامج؟

طبعاً، خاصة وأننا كنا نستيقظ يومياً الساعة السادسة صباحاً، ولا نعود إلى بيوتنا إلا منتصف الليل، وكنا أحياناً كثيرة نتناول الفطور بسرعة في الفندق، ونتوجّه نحو التصوير وزاد الضغط كثيراً في الأسبوع الأخير من البرنامج.

تصرفات مضحكة

* من أكثر مشترك كان يقوم بتصرفات وحركات مضحكة؟

- أمير وزين داخل الباص لدى عودتنا من التصوير إلى الفندق، فأمير يحب الجلوس أمام الشباك الذي يتركه مفتوحاً، ونحن نشعر بالبرد ويرفض إغلاقه...



هل تحبين التمثيل؟

- طبعاً أحب التمثيل وهو من هواياتي المفضلة. لكنني بصدد التحضير لأغنية خاصة لي، بالإضافة إلى تحضير أغنية مع كاظم الساهر تضم فريقه كله.



الفنان المفضل

* من هو فنانك المفضل وفنانتك المفضلة؟

كاظم الساهر وملحم زين وفنانتي المفضلة أًصالة.



* ما هي اللهجة واللغة الغنائية المفضّلة لديك؟

اللهجة اللبنانية طبعاً، واللغة الإنكليزية، عائلة أمّي فنّية بامتياز، فوالدها من عائلة "قطريب" ووالدتها من عائلة "البندلي"، وأنا أستمع كثيراً لأغاني الراحلة سلوى القطريب، وأغاني ريمي بندلي.



هواياتي

* ما هي العقوبة التي قد تنالونها في حال خالفت تعليمات أهلكم؟

عدم الذهاب إلى أي مشوار أو عيد ميلاد، بالإضافة إلى أن أهلي قد يأخذون مني الموبايل والأيباد.

لا تفوتي قراءة تفاصيل حوارات باقي أطفال "ذو فويس كيدز" ومواضيع أخرى عن الحمل والحوامل في العدد "37" من "سيدتي وطفلك" في الأسواق.