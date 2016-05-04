الأمم المتحدة تنفي تعيين شيرين عبد الوهاب سفيرة للنوايا الحسنة

نفى المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، الأربعاء، صحة ما نشرته العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية مؤخرا حول تعيين الفنانة شيرين عبد الوهاب “سفيرة للنوايا الحسنة لمحاربة الفقر والجوع من قبل الأمم المتحدة”.

وأكدت الأمم المتحدة في مصر في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن هذا الخبر غير صحيح ولا وجود لمنظمة تحمل اسم “الامسام” تابعة للأمم المتحدة كما ورد في الخبر.

وشددت الأمم المتحدة على أن الأخبار المتعلقة بها يتم الإعلان عنها فقط عبر هيئات الأمم المتحدة والمتحدثين الرسميين باسمها ولا يحق لأي فرد أو منظمة من خارج الأمم المتحدة أن يتحدث باسمها.

أ ش أ