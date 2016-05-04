بالفيديو.. شبورة ترابية مصحوبة برياح خفيفة تغطى سماء مدينة أسوان

غطت مدينة أسوان، مساء اليوم، الثلاثاء، شبورة ترابية مصحوبة برياح خفيفة على كافة الأنحاء، وانعدام للرؤية على الطرق الصحراوية والقريبة منها.

وحذرت محافظة أسوان، المواطنين وقائدى السيارات على الطرق الصحراوية بتوخى الحذر من حالة الطقس السيئة وتطوراتها التى قد تشهدها المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وكانت محافظة أسوان، شهدت على مدار اليومين الماضيين ارتفاعا فى درجات الحرارة بشدة طوال فترة النهار، واعتدال فى درجات الحرارة أثناء الليل.

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