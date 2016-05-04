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بالصور.. إعدام لحوم حمير فى السويس ودفنها

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قامت مديرية ومباحث التموين والطب البيطرى بالسويس بإعدام لحوم الحمير التى تم ضبطها بالسويس تنفيذًا لقرار النيابة العامة بالسويس.

وتشكلت لجنة لإعدام اللحوم تضم العقيد يوسف حمدين رئيس مباحث التموين، ومحمد عبد الوهاب مفتش التموين، والدكتور محسن كامل رئيس قسم تفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطرى وبالتعاون مع جهاز النظافة بطريق السويس الإسماعيلية .

وقامت اللجنة بإعدام اللحوم ودفنها بالتعاون مع جهاز النظافة بالسويس بمدفن صحى بطريق السويس - الإسماعيلية.

وكان المستشار أحمد عز المحامى العام لنيابات السويس، قرر إحالة المتهم بذبح حمار والاتجار بلحومه للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح .

كانت مباحث السويس تمكنت من ضبط مسجل خطر قبل بيعه لحوم حمار قام بذبحه لبيع جلده وأخفى لحومه فى ثلاجة منزله تمهيدًا، لبيعه وتم ضبط المتهم وأحيل للنيابة للتحقيق .

وكشفت اعترافات المتهم بذبح حمار فى السويس ومحاولة بيع لحوم الحمار أنه يمتلك كشك لبيع سندوتشات "التقاطيع" التى تحتوى على أحشاء الماشية، مؤكدًا أنها أول مرة يقوم بذبح حمار.

وقال المتهم محمد رمضان بمحضر الشرطة، إنه يمتلك كشك "بترينة" لبيع "التقطيع" سندوتشات بشارع زين العابدين بكفر كامل بحى الأربعين بالسويس، وأنه قام بالفعل بذبح الحمار لبيع جلدة بـ700 جنيه وأيضًا بيع اللحوم التى قام بتشفيتها من الحمار.

وأكد المتهم، أنه قام بذبح الحمار ونقل لحوم الحمار إلى منزلة ثم قام بإلقاء بمنطقة العبور لأبعاد الشبهة عن نفسه، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع أن يتم القبض عليه سريعًا عن طريق مباحث التموين، خاصة أنه كان يريد بيع لحوم الحمير سريعًا.

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ضبط جزارين يذبحان الحمير لبيعها للمواطنين فى السويس

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مصر 365

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