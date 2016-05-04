دمشق تعلن أن الهدنة فى حلب ستبدأ صباح الخميس ل48 ساعة

أعلن الجيش السورى مساء الاربعاء أن "نظام التهدئة" فى مدينة حلب فى شمال سوريا التى تشهد مواجهات عنيفة منذ أكثر من عشرة أيام سيبدأ صباح الخميس لمدة 48 ساعة وفق ما نقل الاعلام الرسمى.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة: يطبق نظام التهدئة فى حلب لمدة 48 ساعة بدءا من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس 5/5/2016". ويأتى ذلك بعد وقت قصير من اعلان الخارجية الأمريكية أن واشنطن وموسكو توصلتا إلى اتفاق على توسيع الهدنة فى سوريا لتشمل مدينة حلب.

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