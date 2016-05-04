قبل حسم صفقة عمر جابر - بازل يضم مدافعا من باراجواي

أعلن بازل يوم الأربعاء ضم المدافع الباراجوياني بلاس ريفيروس بداية من الموسم المقبل، قبل حسم صفقة عمر جابر مع الزمالك.

وطلب بازل شراء عمر جابر ظهير الزمالك قبل أيام بعد مفاوضات استمرت شهرين، التفاصيل.

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الفريق السويسري ضم ريفيروس الظهير الأيسر لفريق أوليمبيا أوسنسيون البارجوياني بعقد يبدأ الموسم الجديد وينتهي في صيف 2021.

المدافع البالغ من العمر 18 عاما سيلعب مع منتخب باراجواي في بطولة كوبا أمريكا 2016 التي تنطلق الشهر المقبل، على أن يرتدي القميص 25 لدى انضمامه لبازل.

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جدير بالذكر أن بازل ضم بين صفوفه ثلاثة لاعبين مصريين من قبل، وهم محمد صلاح الذي انتقل منه إلى تشيلسي، ومحمد النني الذي انضم لأرسنال، وأحمد حمودي المعار للزمالك هذا الموسم.

بازل حامل لقب الدوري السويسري سيبدأ يوم 16 يونيو المقبل فترة اعداده للموسم الجديد الذي ينطلق منتصف يوليو.

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