استراحة الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) حرس الحدود.. ربيعة يتقدم للأحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء الأهلي وحرس الحدود في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

- تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للقاء دقيقة بدقيقة من هنا

-----------------------------------------------------

تفاعل معنا عبر تغريدات من هنا

----------------------------------------------------

- الحكم احتسب دقيقتين كوقت بدل من الضائع.

ق40: تسديدة من مؤمن زكريا مرت بجوار القائم.

ق37: ركلة ركنية للأهلي نفذها السعيد مقوسة داخل منطقة الجزاء، ارتقى ربيعة فوق دفاع الفريق الساحلي وحول الكرة برأسه في الشباك.

ق29: ركلة حرة لحرس الحدود من مسافة بعيدة، نفذها إسلام رمضان بقوة لكن مرت من فوق مرمى الأهلي.

ق18: تسديدة من عبد السلام نجاح من الناحية اليسرى، مرت الكرة من أمام مرمى إكرامي دون متابعة.

أحداث اللقاء