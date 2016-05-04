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استراحة الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) حرس الحدود.. ربيعة يتقدم للأحمر

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استراحة الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) حرس الحدود.. ربيعة يتقدم للأحمر استراحة الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) حرس الحدود.. ربيعة يتقدم للأحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء الأهلي وحرس الحدود في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

- تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للقاء دقيقة بدقيقة من هنا

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- الحكم احتسب دقيقتين كوقت بدل من الضائع.

ق40: تسديدة من مؤمن زكريا مرت بجوار القائم.

ق37: ركلة ركنية للأهلي نفذها السعيد مقوسة داخل منطقة الجزاء، ارتقى ربيعة فوق دفاع الفريق الساحلي وحول الكرة برأسه في الشباك.

ق29: ركلة حرة لحرس الحدود من مسافة بعيدة، نفذها إسلام رمضان بقوة لكن مرت من فوق مرمى الأهلي.

ق18: تسديدة من عبد السلام نجاح من الناحية اليسرى، مرت الكرة من أمام مرمى إكرامي دون متابعة.

أحداث اللقاء

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